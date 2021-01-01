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Вступило в силу Соглашение о свободной торговле Украины с Великобританией

1 января, 11:46

Ольга Литвин Ольга Литвин

На британский рынок будет иметь свободный доступ 98% украинской продукции

Фото: me.gov.ua

Фото: me.gov.ua

Сегодня вступило в силу Соглашение о свободной торговле Украины с Великобританией. Документ предоставляет свободный доступ на британский рынок для 98% украинской продукции.

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Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

С 2023 года будет либерализовано еще 2% украинского предложения.

Соглашение должно улучшить баланс и структуру двусторонней торговли между Украиной и Великобританией, подчеркнули в пресс-службе ведомства.

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Минэкономики проводит подготовку к новым соглашениям с Тунисом, Египтом, Иорданией, Вьетнамом, Индонезией и Китаем. Ведомство расширяет возможности для преференциального экспорта товаров на рынки ЕС, Норвегии, Исландии, Швейцарии и Грузии в рамках Региональной конвенции "ПанЕвроМед".

Кроме того, Украина активизирует работу по "промышленном безвизе", который предоставит дополнительные торговые преференции и позволяет нашей стране полноправно участвовать в международной торговле семенами.

Напомним, Украина и Великобритания начинают свободную торговлю с 1 января 2021 года. Соглашение предусматривает отмену пошлин на промышленную продукцию за исключением удобрений, электроники и автомобилей. Последние будут облагаться пошлинами в 1-2% в течение двух лет. А с 2023 года пошлин на промышленную продукцию не будет вообще.

Кроме того, в МИД назвали три приоритета внешней экономики Украины на следующие 10 лет – это: развитие продуктовой экономики, обеспечение безопасности Украины, синергия с диаспорой для развития украинской экономики.

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Великобритания Украина соглашение свободная торговля
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