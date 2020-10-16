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Украина и Турция подписали военное соглашение: будут строить боевые корабли и беспилотники

16 октября, 21:37

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Киев и Анкара станут делиться развединформацией и обмениваться военспецами

В ходе рабочего визита президента Владимира Зеленского в Турцию был подписан ряд двусторонних документов между нашими странами, касающихся обороны.

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Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Министр обороны Украины Андрей Таран и председатель Госагентства по оборонной промышленности Турции Исмаил Демир подписали Меморандум о проектах в области оборонно-промышленных проектов. Две страны намерены развивать совместные проекты по строительству боевых кораблей, БПЛА и всех видов турбинных двигателей.

Кроме того, министры обороны Андрей Таран и Хулуси Акар подписали Рамочное военное соглашение между Кабмином Украины и правительством Турецкой Республики для расширения и углубления действующего украинско-турецкого сотрудничества в сфере обороны. Документ определяет:

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Зеленский рассказал, о чем беседовал с британской разведкой МI6
  • направления сотрудничества;
  • принципы сотрудничества;
  • режим безопасности классифицированной информации;
  • порядок обмена разведывательной информацией;
  • правовое регулирование деятельности специалистов, командированных каждой из сторон;
  • возмещение возможных убытков;
  • порядок разрешения споров и т. п.

"У нас общая точка зрения и относительно дальнейшего сотрудничества в сфере безопасности и обороны, в частности, безопасности на Черном море и реализации евроатлантического курса Украины", – сказал Зеленский после подписания двусторонних документов. По его словам, документы открывают новые возможности для военного и военно-технического сотрудничества.

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Напомним, Зеленский встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, после чего озвучили совместное заявление.

Также напомним, что Киев будет развивать военно-морскую программу не только с Анкарой. Неделей ранее Украина и Великобритания подписали Меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах. Согласное ему, Украина получила от Великобритании 1,6 млрд долларов на развитие военно-морского флота.

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Турция корабли Владимир Зеленский беспилотники Реджеп Эрдоган

Источник: Сегодня

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