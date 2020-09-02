Украина и Китай планируют наращивать сотрудничество

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова во время видеоконференции со своим коллегой из Китая Ле Юйчэнем договорились наращивать сотрудничество в политической и экономической плоскости, ведь ранее китайские инвесторы заитересовались ПАО "Мотор Сич".

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"Стороны заверили друг друга в неизменности фундаментальных принципов взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и независимости, зафиксированных в заключенных с момента установления дипломатических отношений политических документах", – пишет пресс-служба министерства иностранных дел Украины.

Также в центре внимания сторон оказались дальнейшее взаимодействие на полях международных организаций, пути интенсификации торгово-экономического сотрудничества, совместное участие в реализации проектов в рамках глобальной китайской инициативы "Один пояс, один путь".

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Кроме того, стороны обменялись приглашениями посетить Пекин и Киев.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео звонил Зеленскому предостеречь от продажи завода "Мотор Сич" Китаю. Ранее сообщалось, что на покупку украинского предприятия претендует друг Трампа.

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