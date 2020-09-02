Українська
$ 27,6
33,07
  1. Новости политики

Украина и Китай планируют наращивать сотрудничество

2 сентября, 03:55

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Стороны обменялись приглашениями посетить Пекин и Киев

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова во время видеоконференции со своим коллегой из Китая Ле Юйчэнем договорились наращивать сотрудничество в политической и экономической плоскости, ведь ранее китайские инвесторы заитересовались ПАО "Мотор Сич".

Реклама

"Стороны заверили друг друга в неизменности фундаментальных принципов взаимного уважения суверенитета, территориальной целостности и независимости, зафиксированных в заключенных с момента установления дипломатических отношений политических документах", – пишет пресс-служба министерства иностранных дел Украины.

Также в центре внимания сторон оказались дальнейшее взаимодействие на полях международных организаций, пути интенсификации торгово-экономического сотрудничества, совместное участие в реализации проектов в рамках глобальной китайской инициативы "Один пояс, один путь".

В тренде
Нардеп рассказал о камнях преткновения в Минских договоренностях

Кроме того, стороны обменялись приглашениями посетить Пекин и Киев.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майк Помпео звонил Зеленскому предостеречь от продажи завода "Мотор Сич" Китаю. Ранее сообщалось, что на покупку украинского предприятия претендует друг Трампа.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Китай сотрудничество Украина

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украинские школы ждут внеочередные каникулы: министр обрадовал учеников
Украинские школы ждут внеочередные каникулы: министр обрадовал учениковПолитика
Эпидемия в Верховной Раде: названо количество нардепов с коронавирусом
Эпидемия в Верховной Раде: названо количество нардепов с коронавирусомПолитика
Прекращение огня не будет бессрочным: эксперт назвал ловушку России для Украины
Прекращение огня не будет бессрочным: эксперт назвал ловушку России для УкраиныУкраина
Власти готовят новые надбавки к пенсиям: кто получит деньги
Власти готовят новые надбавки к пенсиям: кто получит деньгиЭкономика
Новый ультиматум россиян по Донбассу: манипуляция или блокирование переговоров
Новый ультиматум россиян по Донбассу: манипуляция или блокирование переговоровПолитика
Аваков раскритиковал заявление Фокина об амнистии боевиков на Донбассе
Аваков раскритиковал заявление Фокина об амнистии боевиков на ДонбассеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять