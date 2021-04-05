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Украина и Катар подписали меморандум о сотрудничестве в борьбе с преступностью

5 апреля, 20:30

Виктория Барановская Виктория Барановская

Стороны обсудили кибербезопасность

Украина подписала с Катаром Меморандум о сотрудничестве в сфере предотвращения и борьбы с преступностью.

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Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Также, министр внутренних дел Арсен Аваков подписал с министром внутренних дел Халидом бин Халифа бин Абдулазизом Аль Тани Декларацию о намерениях заключить документ о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.

"В рамках официального визита Президента Украины в Государство Катар подписал с Премьер-министром – министром внутренних дел Катара Меморандум о сотрудничестве в сфере предотвращения и борьбы с преступностью. Впереди – обмен опытом и эффективное усиление сотрудничества!", – отметил Аваков.

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Он отметил, что двусторонние отношения Украины и Катара имеют большой потенциал. Стороны договорились о сотрудничестве в полицейской, экономической и военной сферах. Также обсудили противодействие киберпреступности.

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В свою очередь, премьер-министр Катара отметил, что высоко ценит готовность Украины поддержать Катар в проведении Чемпионата мира по футболу, который состоится в 2022 году.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне Зеленский дал интервью катарским СМИ, в котором рассказал, чего ожидает от сотрудничества с Катаром и что Украина может предложить этой стране.

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Катар преступность Арсен Аваков Украина
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