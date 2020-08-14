Украина хочет израильскую вакцину: подробности разговора Зеленского и Нетаньяху

Израиль в ближайшее время утвердит Соглашение о ЗСТ с Украиной

Президент Владимир Зеленский снова провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Первым делом глава израильского правительства приветствовал достигнутые договоренности по установлению перемирия на Донбассе. Об этом сообщает Офис главы государства.

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Украинский лидер рассказал собеседнику о ситуации на Донбассе, отметив, что на передовой фиксируются лишь единичные выстрелы, которые не срывают в целом перемирия. По его словам, одна из важнейших договоренностей, достигнутых лидерами стран "нормандского формата" по результатам декабрьского саммита в Париже, выполняется.

Также Зеленский поздравил Нетаньяху с перемирием между Израилем и ОАЭ.

"Это – историческое достижение и яркий пример возможностей диалога и дипломатии, которому могут последовать другие страны региона", – сказал президент.

В свою очередь израильский премьер сказал, что это не первое мирное соглашение с арабской страной и рассчитывает на мир в этом регионе.

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Говоря о ситуации с коронавирусом в обеих странах, Зеленский сообщил, что в Украине зафиксирован очередной антирекорд. Он сказал, что Украина заинтересована в закупке вакцины от COVID-19 у Израиля, которая там сейчас проходит испытания.

"Украина должна быть среди друзей Израиля, которые первыми смогут приобщиться к исследованию и использованию вакцины", – сказал Зеленский.

Стороны также обсудили активизацию торгового сотрудничества между странами, а Нетаньяху отметил, что в ближайшее время его правительство завершит ратификацию Соглашения о свободной торговле с Украиной.

Владимир Зеленский снова пригласил Биньямина Нетаньяху посетить Украину с визитом, а в ответ получил приглашение посетить Израиль.

Как сообщали новости "Сегодня", 23 января украинский лидер был с визитом в Израиле, где уже встречался с Нетаньяху. Также он принимал участие во Всемирном форуме Холокоста, где почтили память жертв трагедии. Однако еще перед мероприятием Зеленский и делегация Украины уступили свои места на форуме людям, которые пережили эту катастрофу, посчитав, что они больше заслуживают там находиться.

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В Израиле не оценили благородства Зеленского. Администрации Яд ва-Шем не понравилось, что президент уступил место на мемориальном мероприятии пережившим Холокост.

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