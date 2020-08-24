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Украина дышит свободой: политики поздравили украинцев с Днем Независимости

24 августа, 11:52

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Украинские власти вспомнили, как "рождалась" страна

В Украине сегодня, 24 августа, празднуют 29-ю годовщину независимости страны. Кроме президента Владимира Зеленского, украинцев поздравили и другие известные политики.

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Так, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале опубликовал видео с поздравлением. Он подчеркнул, что более трети населения Украины родилось уже в независимом государстве.

"Российская агрессия в Крыму и на Донбассе напомнила всем нам, что независимость – это точно не данность. Тысячи украинцев погибли в боях именно за территориальную целостность и суверенитет Украины. И сегодня я благодарю всех, кто боролся и продолжает бороться за независимое европейское государство Украину. Мы должны помнить, что прежде всего мы строим государство для наших детей. Их счастливая жизнь в Украине завтра – это наши с вами действия сегодня. Наша цель – создать сильное, эффективное государство, заботу которого должны чувствовать все граждане. Я верю, что независимая Украина будет именно такой. Поздравляю всех с праздником Независимости! Пусть Бог хранит всех нас и нашу прекрасную страну!", – сказал он.

Также украинцев с Днем Независимости поздравила лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Политик у себя на странице в Facebook отметила, что Украина – "замечательная, неповторимая и настоящая" страна.

"Нам тяжелой ценой далась наша независимость. Мы узнали, что такое война. Мы до сих пор теряем наших лучших сыновей и дочерей. У нас заплаканные глаза, натянутые, как струны, нервы, натруженные уставшие руки. Мы знаем, за что платим. За нашу силу, за нашу уверенность. За нашу надежду. Мы знаем цену свободы. Я благодарю всех тех, кто думает так же. Я благодарю тех, благодаря кому эта страна жива! Я бесконечно люблю свою страну. Как и вы!", – подчеркнула лидер "Батькивщины".

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В свою очередь пятый президент Украины Петр Порошенко у себя в Facebook написал, что для украинцев День Независимости – это "праздник праздников. Как будто Рождество и Воксресение одновременно".

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Украина дышит свободой: политики поздравили украинцев с Днем Независимости

"После почти пятидесяти лет российского господства в Москве твердо были уверены, что Украина навеки уже растворилась в необъятных просторах империи. А она возродилась. И разве это не наше подлинное воскресение как крупного европейского народа? Своей волей, своей независимостью мы не уступим никогда. Хорошо сказано в праздничном обращении группы Первого декабря: "Украина дышит свободой. Это ее кислород", - написал Порошенко.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков также поздравил граждан. Публикацию с видео он разместил на своей странице в Facebook.

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"Нас объединяет множество вещей – мы как частицы большого пазла, которые вместе создают большое независимое европейское государство. Без любого из этих элементов картина будет неполной, незавершенной, неидеальной. А потому должны помнить – нужно быть едиными. Помнить о силе нашей страны. И помнить, что она у нас одна", - написал Разумков.

Ранее Украину с 29-й годовщиной независимости поздравили президенты США, Франции, Германии, Швейцарии, Польши, Венгрии и других стран, а также Папа Франциск и Королева Елизавета II. В поздравлениях большинство стран обещали Украине свою поддержку.

Все подробности в спецтеме День Независимости-2020

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