Українська
$ 27,84
33,81
  1. Новости политики

Украина должна поддерживать национального производителя – Данилюк

13 февраля, 04:02

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Украина должна поддерживать национального производителя и не покупать товары из других стран.

Реклама

Об этом в эфире "Свобода слова Савика Шустера" заявил бывший министр финансов Украины (2016-2018) Александр Данилюк.

"Думаю, что мы по разным причинам не должны покупать, не только моральной, но и экономической, так как Беларусь нас ограничивает. Она субсидирует свои государственные предприятия, которые затем продают продукцию в Украине. На очень многое можно смотреть", – заявил он.

В тренде
"Окно возможностей": как Украина может использовать провал визита Борреля в Москву

По его словам, государство должно поддерживать и защищать национального производителя, который производит качественную и конкурентоспособную продукцию.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Готова ли Украина к вакцинации:
Готова ли Украина к вакцинации: "Свобода слова Савика Шустера" (онлайн-трансляция)Власть
Впервые в истории Украины
Впервые в истории Украины "накнопкодавил" на уголовное дело: нардепу сообщили о подозренииВласть
Зеленский приехал к морпехам: яркие фото и видео с передовой
Зеленский приехал к морпехам: яркие фото и видео с передовойВласть
Резников объяснил, зачем Зеленский привез на Донбасс послов G7
Резников объяснил, зачем Зеленский привез на Донбасс послов G7Власть
Зеленский с послами G7 прибыл на Донбасс (фото)
Зеленский с послами G7 прибыл на Донбасс (фото)Власть
Зеленский собирает СНБО: часть заседания будет закрытой
Зеленский собирает СНБО: часть заседания будет закрытойВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять