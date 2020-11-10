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"Украина для него не чужая", – глава МИД о Джо Байдене

10 ноября, 00:37

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко

В эксклюзивном интервью «Сегодня» Дмитрий Кулеба заявил, что украинцев поддерживают как демократы, так и республиканцы

Украина пользуется поддержкой как демократических, так и республиканских сил в США. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в эксклюзивном интервью "Сегодня".

"У нас с Соединенными Штатами очень стабильные, на самом деле, отношения. В этих отношениях есть свои взлеты падения, но, в принципе, они стабильны", – отметил Дмитрий Кулеба.

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Глава внешнеполитического ведомства отметил, что украинскую сторону лично поддерживают и Трамп, и Байден.

"Нас поддерживал республиканский президент, будет поддерживать, я убежден, демократический президент", – заявил глава МИД Украины.

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При этом Дмитрий Кулеба подчеркнул тот факт, что Джозеф Байден уже знаком с проблемами Украины.

"У Джозефа Байдена есть одно преимущество. Это тот факт, что он очень хорошо знает Украину. Он несколько раз здесь был, он занимался украинским файлом, когда был вице-президентом, поэтому в этом плане Украина абсолютно не чужая для него страна", – сказал Дмитрий Кулеба.

Ранее "Сегодня" писали о том, что избирательный штаб кандидата-демократа Джозефа Байдена направил в Управление общих служб Соединенных Штатов запрос о признании его избранным президентом США.

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Также мы сообщали о том, что Байден планирует отменить ряд указов Трампа.

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США выборы в США Джо Байден выборы 2020

Источник: Сегодня

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