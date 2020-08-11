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Угрозы от власти: Богдан прокомментировал поджог своей Tesla

11 августа, 13:48

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Экс-глава ОПУ намерен отправить в тюрьму своих обидчиков

В Киеве у жилого дома сгорела Tesla бывшего главы Офиса президента Андрея Богдана. Он назвал этот поджог угрозой от власти.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, заказчик уничтожения его автомобиля имеет криминальный опыт, а его соучастники – из власти.

"Сегодня ночью неизвестный поджег мой любимый и задекларированный автомобиль – "Тесла S". Хоть потеря тяжела (автомобиль сгорел дотла), но я не воспринимаю это близко к сердцу. Конечно, всех волнует вопрос, кто это сделал и почему? Поскольку это лишь один момент в ряду уголовных дел против меня и моих друзей и чернушных волн в СМИ, я расцениваю это, как угрозу от власти. Кроме того, прослеживается определенный символизм – ровно полгода с тех пор, как я счастливым уволился с должности Руководителя Офиса Президента. Я понимаю, что заказчик этого преступления имеет определенный криминальный опыт, а его соучастники сидят в высоких властных кабинетах, однако дорогие, кризисные истории – моя работа. Перевожу – это Вы сейчас бахнули керасинчика в кастрик. Ну что же, будем сейчас активно выводить Вас на чистую воду и постараемся обеспечить Вас комфортными условиями отбывания наказания (о комфортных – не обещаю)", – написал Богдан.

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Видео: Андрей Богдан/Facebook

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Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказывал, как рассорился с Богданом. Он отметил, что с самого начала у него была идея сделать своего соратника генеральным прокурором, но впоследствии он заметил, что его власть портит, делает конфликтным.

Позже уже Богдан ответил Зеленскому. По его словам, он не жалеет о своем увольнении с должности главы ОПУ, поскольку сейчас в стране начинается хаос. Также он не согласен с тем, что власть его съедала.

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Tesla Model S Тесла Андрей Богдан

Источник: Сегодня

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