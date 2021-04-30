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Угрожает ли Украине COVID-катастрофа в Индии: "Свобода слова Савика Шустера"

30 апреля, 16:32

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Также гости студии обсудят еще один важный вопрос – нужно ли полиции вооружать электрошокерами

Сегодня в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" обсудят громкое решение правительства о смене руководства "Нафтогаза".

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Также политики и чиновники обсудят:

Гостями студии станут:

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  • Пятрас Ауштрявичюс, депутат Европейского парламента от Литвы;
  • Денис Малюська, министр юстиции Украины;
  • Юрий Витренко, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины";
  • Антон Геращенко, заместитель министра внутренних дел;
  • Алексей Билошицкий, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции;
  • Давид Арахамия, председатель фракции "Слуга народа";
  • Сергей Соболев, заместитель председателя фракции ВО "Батькивщина";
  • Алексей Гончаренко, народный депутат от "Европейской солидарности";
  • Нестор Шуфрич, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь";
  • Инна Совсун, народный депутат от "Голоса", член комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ;
  • Александра Устинова, народный депутат от "Голоса", член комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности;
  • Александр Данилюк, министр финансов Украины (2016-2018);
  • Сергей Фурса, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital;
  • Андриан Прокип, эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего;
  • Наталия Виноград, заведующая кафедрой эпидемиологии ЛНМУ;
  • Михаил Фаворов, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии (Атланта, США);
  • Борис Брыль, врач-анестезиолог медицинского центра (Тель-Авив, Израиль).

Смотрите "Свободу слова Савика Шустера" каждую пятницу в 21:00 на телеканале "Украина"!

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