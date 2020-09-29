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Угроза усиления санкций против Nord Stream 2 растет – Fitch Ratings дал прогноз

29 сентября, 21:10

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В Конгрессе США много предложений по тому, как вести санкционную политику в отношении России

Хотя Германия и предложила миллиард евро за отказ США от давления на "Северный поток – 2", вероятность усиления санкций против газопровода, по которому российское голубое топливо пойдет в Европу в обход Украины, растет.

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Об этом заявил старший директор аналитической группы Fitch Ratings по суверенным рейтингам Эрик Ариспе, сообщает ТАСС.

"Повышается вероятность усиления санкций против "Северного потока – 2", – сказал он. Данные ограничения наиболее вероятны, так как поддерживаются и Демократической и Республиканской партиями в Конгрессе США. Кроме того, по ним есть консенсус между исполнительной и законодательной властью США, уверен Ариспе.

Он отметил, что в Конгрессе США озвучивается много предложений по тому, как вести санкционную политику в отношении России, поэтому прийти к общему решению не всегда удается. Однако в случае, если президентом США станет кандидат от Демократической партии Джозеф Байден, санкционная политика будет более последовательной и будет определяться Конгрессом и Министерством финансов. В случае, если будет переизбран республиканец Дональд Трамп, взгляды на санкции будут более разобщенными, полагает Ариспе.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что международный клуб страховщиков The Shipowners’ Club, членами которым застрахованы большинство судов мира, заявила об отказе страховать суда, работающие на строительстве "Северного потока – 2" и "Турецкого потока".

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Сайт "Сегодня" также сообщал, что Словакия назвала отказ от "Северного потока – 2" и транзит газа через Украину гарантией безопасности Европы.

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Россия газопровод санкции Fitch санкции против России аналитики Северный поток 2
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