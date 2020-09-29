Угроза усиления санкций против Nord Stream 2 растет – Fitch Ratings дал прогноз

В Конгрессе США много предложений по тому, как вести санкционную политику в отношении России

Хотя Германия и предложила миллиард евро за отказ США от давления на "Северный поток – 2", вероятность усиления санкций против газопровода, по которому российское голубое топливо пойдет в Европу в обход Украины, растет.

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Об этом заявил старший директор аналитической группы Fitch Ratings по суверенным рейтингам Эрик Ариспе, сообщает ТАСС.

"Повышается вероятность усиления санкций против "Северного потока – 2", – сказал он. Данные ограничения наиболее вероятны, так как поддерживаются и Демократической и Республиканской партиями в Конгрессе США. Кроме того, по ним есть консенсус между исполнительной и законодательной властью США, уверен Ариспе.

Он отметил, что в Конгрессе США озвучивается много предложений по тому, как вести санкционную политику в отношении России, поэтому прийти к общему решению не всегда удается. Однако в случае, если президентом США станет кандидат от Демократической партии Джозеф Байден, санкционная политика будет более последовательной и будет определяться Конгрессом и Министерством финансов. В случае, если будет переизбран республиканец Дональд Трамп, взгляды на санкции будут более разобщенными, полагает Ариспе.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что международный клуб страховщиков The Shipowners’ Club, членами которым застрахованы большинство судов мира, заявила об отказе страховать суда, работающие на строительстве "Северного потока – 2" и "Турецкого потока".

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Сайт "Сегодня" также сообщал, что Словакия назвала отказ от "Северного потока – 2" и транзит газа через Украину гарантией безопасности Европы.

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