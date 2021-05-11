Угроза новой войны. Украина призвала прекратить ракетные обстрелы Израиля

Киев признает право Израиля на самооборону и осуждает обстрелы, которые ведутся из сектора Газа

Пуски ракет по Израилю из сектора Газа. Фото: REUTERS\SAL

Украина отреагировала на новое обострение на Ближнем Востоке и призывает прекратить ракетные удары по Израилю из сектора Газа.

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Об этом говорится в заявлении МИД Украины.

"Украина осуждает эскалацию в Восточном Иерусалиме, Секторе Газа и на Западном берегу, что привело к многочисленным жертвам. Ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа должны немедленно прекратиться", – говорится в заявлении.

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Киев признает право Израиля на самооборону и призывает все стороны воздерживаться от эскалации насилия.

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Напомним, очередное обострение палестино-израильского конфликта началось на фоне столкновений между палестинцами и полицейскими Израиля у мечети Аль-Акса в Иерусалиме. В течение дня 10 мая поступали сообщения об обстрелах и жертвах в этом регионе, ночью спокойнее не стало.

В ответ на пуски ракет из cектора Газа Армия Израиля начала наносить удары по объектам ХАМАСа.

Все подробности в спецтеме Война между Палестиной и Израилем