Удар под дых: почему заявление Путина по Карабаху – признание поражения на Кавказе

Путин вдруг "вспомнил" о международном праве, которое его никогда не останавливало, говорит военный эксперт

Заявление президента РФ Владимира Путина о невмешательстве России в вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе на стороне Армении является фактическим признанием поражения Кремля на Кавказе.

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Об этом военный эксперт Михаил Самусь рассказал в комментарии сайту "Сегодня".

"Россия получила несколько стратегических поражений от Турции в Сирии и в Ливии. В Москве понимают, что если очередной удар под дых они получат на своей территории, на Кавказе, то это будет означать мгновенные изменения в геополитике, окончательное разрушение влияния России в регионе и на постсоветском пространстве в целом. Это мгновенно разрушит миф о величии и силе России. Что в свою очередь вызовет очень серьезные, необратимые процессы в самой Российской Федерации. Прежде всего, на юге России, на Кавказе. Там поймут, что Москва не является даже региональным лидером, региональным лидером стала Турция. И начнутся центробежные процессы, вплоть до распада Российской Федерации", – говорит Михаил Самусь.

По его мнению, заявление Путина только звучит, как готовность оказать поддержку союзной Армении в случае агрессии. На самом деле, это капитуляция.

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"Во-первых, если Путин говорит, что Россия – это Major Power, то он должен вести себя, как Major Power. Не бояться таких региональных игроков, как Турция. Защищать свои интересы (которые сейчас игнорируются) и союзников. Но Путин вдруг "вспомнил" о международном праве, о формальностях, которые его никогда не останавливали. При том, что Россия прекрасно понимает, что теми же новейшими турецкими беспилотниками, которые только в конце августа- в сентябре Азербайджан получил, управляют турецкие расчеты. Уверен, что Турция помогает и разведкой, и логистикой и так далее. Если бы Путин реально хотел бы остановить Эрдогана, он бы это давно сделал. На мой взгляд, заявление Путина – признание бессилия, капитуляция", – отмечает Михаил Самусь.

По его словам, даже если Москва получит от Армении неопровержимые доказательства агрессии против нее, а также обращение о помощи, Кремль просто проигнорирует просьбу.

"Он боится вступать в противостояние с Турцией, поскольку не может ничего ей противопоставить. Доказано событиями в Сирии и в Ливии", – отметил Михаил Самусь.

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Напомним, ранее армянский премьер Никол Пашинян допустил возможность обсуждения с Кремлем вопроса введения российских миротворцев в Нагорный Карабах. Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что Россия может ввести миротворцев только с согласия Баку и Еревана.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Предупреждение или капитуляция? Чего хочет Путин от войны в Карабахе".

Видео: Пул №3/Telegram

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