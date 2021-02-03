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У Зеленского рассказали, как принимали решение о блокировке каналов: видео

3 февраля, 13:28

Денис Беспалов Денис Беспалов

Не стоит путать новости с фейками и пропагандой, заявил Жовква

Решение о блокировании телеканалов "112", ZIK и NewsOne Совет нацбезопасности и обороны принял после того, как СБУ представила доказательства получения этими каналами финансирования из России.

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Об этом заявил замглавы Офиса президента, политический советник главы государства Игорь Жовква.

"Государство не могло не действовать в тех условиях, когда агрессия еще больше усиливается, когда Крым остается оккупированным, когда украинские солдаты продолжают гибнуть на оккупированном Донбассе", - сказал он.

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Он также отметил, что украинские журналисты часто проводят и публикуют журналистские расследования о деятельности президента и власти в целом. Это, по его словам, свидетельствует, что в стране сохраняется свобода и независимость СМИ.

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У Зеленского рассказали, как принимали решение о блокировке каналов: видео
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"Но не стоит путать новости с фейками и пропагандой", – сказал Жовква.

Вечером 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканалов "112", ZIK и NewsOne. Ограничения предусматривают аннулирование лицензий и запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины.

Более подробно читайте в материале: В Украине запретили вещание трех новостных каналов. Что произошло

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телеканал санкции 112 NewsOne Офис президента Жовква
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