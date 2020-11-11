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У Зеленского рассказали, что поможет заставить Россию уйти из Крыма

11 ноября, 11:35

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Россия не способна самостоятельно решить проблему нехватки воды на полуострове

Воды в оккупированном Крыму все меньше, водохранилища высыхают. Для Украины вопрос водоснабжения полуострова является одним из главных рычагов давления на Россию, чтобы заставить ее оттуда убраться.

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Об этом заявил представитель президента в АРК Антон Кориневич, передает РБК-Украина.

По его словам, днепровская вода – чуть ли не единственный механизм в руках Киева, который может сдвинуть с мертвой точки процесс деоккупации полуострова. И отказываться от этого никто не намерен.

"Мы считаем, что вопрос воды и Северо-Крымского канала – это важный рычаг давления на страну-оккупанта, и этот рычаг может ускорить деоккупацию Крыма. Потому что, как показывает жизнь, страна-оккупант на данный момент не способна самостоятельно решить проблему водоснабжения", – сказал Кориневич.

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Отметим, что в Украине представители власти и эксперты не раз заявляли, что своей питьевой воды на полуострове вполне достаточно для обеспечения потребностей населения. А от нехватки воды могут страдать разве что российские военные базы. Днепровская вода через Северо-Крымский канал ранее использовалась для сельского хозяйства.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина не даст воду для нужд российских оккупантов и их военных баз, а помочь может только простым крымчанам. По его словам, в случае гуманитарной катастрофы Украина будет обеспечивать украинцев водой и всем необходимым, медикаментами, едой и т.д. В то же время он отмечал, что сейчас невозможно технически возобновить подачу днепровской воды на полуостров из-за проблем с инфраструктурой.

В то же время заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос говорил, что Россия может захватить Северо-Крымский канал, но все равно останется без воды. Он объяснил суть проблемы для россиян.

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Россия вода Крым Антон Кориневич
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