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У Зеленского прокомментировали гибель сотрудницы посольства США

1 октября, 16:55

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

У погибшей американки осталось четверо детей и муж

Офис президента выразил соболезнования в связи со смертью сотрудницы посольства США в Киеве. У Зеленского пообещали Америке, что власть будет содействовать в расследовании этого трагического случая.

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Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

На Банковой отметили, что у погибшей осталось четверо детей и муж.

"С прискорбием узнали о том, что в больнице скончалась гражданка Соединенных Штатов Америки, сотрудница американского посольства в Киеве. Женщину с травмой головы 30 сентября нашли прохожие под открытым небом возле железной дороги в Шевченковском районе столицы. У нее осталось четверо детей и муж. Выражаем наши искренние соболезнования родным, друзьям и коллегам погибшей", – говорится в сообщении.

Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства преступления и рассматривают как версию намеренного убийства, так и несчастного случая.

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"Подчеркиваем необходимость оперативного и всестороннего расследования. Если эта трагедия произошла из-за злого умысла, виновные должны понести законное наказание. Украинская власть и Офис президента в частности будут всячески способствовать установлению всех обстоятельств этого ужасного случая", – заявили в ОПУ.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях президент Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи со смертью эмира Кувейта.

Смотрите также недавнее обращение временной поверенной в делах США в Украине Кристины Квин:

Обращение Кристины Квин. Источни: twitter.com/USEmbassyKyiv

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посольство США Офис президента

Источник: Сегодня

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