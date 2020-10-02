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У Зеленского ответили на просьбы Меджлиса вернуть из Сирии украинцев

2 октября, 12:48

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Спецслужбы и дипломаты изучают ситуацию по каждому украинцу, которые находятся в лагере беженцев

Представители Меджлиса продолжают обращаться к властям с просьбой вернуть застрявших в Сирии украинцев. В Офисе президента заявляют, что компетентные органы занимаются этим вопросом. Но в то же время призвали не афишировать информацию о наших гражданах, поскольку это может поставить их под угрозу.

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Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

На Банковой пояснили, что спецслужбы и дипломаты изучают ситуацию по каждому украинцу, находящемуся в сирийском лагере "Аль-Холл", в том числе ищет возможные пути эвакуации наших граждан.

"Очевидно, что вопрос о возвращении людей из вышеуказанной зоны конфликта нельзя сводить к простым медийным "эмоциональным образам о женщинах и детях". Каждый из взрослых людей, пребывавших в этом регионе на территориях, в том или ином виде контролируемых ИГИЛ, имеет определенную личную историю. Украина обязательно вернет домой каждого украинца, который выражает такое желание. Но мы должны помнить также и о безопасности всех граждан Украины – как дома, так и за рубежом. Тем более что подавляющее большинство украинских беженцев, удерживаемых в Сирии, являются выходцами из временно оккупированного Крыма, где проживают их близкие родственники. Публичное разглашение информации о присутствии наших граждан в Сирии совершенно точно может привести к притеснениям, задержаниям со стороны специальных органов РФ их близких и лиц, с которыми они контактировали в Крыму", – объяснили в ОПУ.

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У Зеленского призвали представителей Меджлиса не политизировать работу украинской разведки, специальных служб и дипломатов.

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Отметим, что в августе глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров обращался к президенту Владимиру Зеленскому посодействовать в возвращении почти сотни украинских беженцев из сирийского лагеря, которые не могут вернутся на родину полтора года.

Напомним, ранее мы писали, что в Сирии числились, по меньшей мере, 300 наших соотечественников. Как рассказали нам в МИД, такие данные являются приблизительными, ведь по всей стране идет война, и посчитать точное количество украинцев там практически невозможно. Сайт "Сегодня" узнавал, как украинцев вывозят из Сирии и почему некоторые отказываются уезжать.

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Сирия украинцы беженцы меджлис Офис президента

Источник: Сегодня

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