У Зеленского обвинили Беларусь в эскалации конфликта с хасидами

На сегодняшний день до двух тысяч паломников-хасидов находятся на границе между Республикой Беларусь и Украиной. Большинство из них прибыли из Израиля, доверившись слухам о том, что украинская граница с Беларусью якобы открыта. Власти Беларуси некоторыми своими непродуманными заявлениями умышленно или неумышленно подогревают эти слухи, говорится в заявлении Банковой.

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"Напомним нашим соседям, что Украина была вынуждена принять решение о закрытии государственной границы для иностранцев из-за существенного ухудшения ситуации с распространением COVID-19. Также на территории нашего государства остаются в силе строгие карантинные ограничения, что делает невозможным проведение массовых мероприятий, в частности религиозного характера", – сообщает пресс-служба главы украинского государства.

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Там напомнили, как весной Украина вынуждена была ограничивать участие людей в праздновании Пасхи, так и сейчас массовое празднование Рош ха-Шана с участием тысяч паломников в городе Умань Черкасской области невозможно.

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У президента Владимира Зеленского призвали белорусские власти "прекратить создавать дополнительное напряжение на границе с нашим государством и не распространять ложные обнадеживающие заявления для паломников, которые могут создать у них ощущение, что граница Украины все же может быть открыта для иностранцев".

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Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко предложил организовать "зеленый коридор" для въезда хасидов в Украину, хотя Киев неоднократно напоминал о своем решении закрыть въезд для иностранцев из-за пандемии коронавируса.

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