У Зеленского отреагировали на подозрение в коррупции нардепа Юрченко

В Офисе президента считают правильным решение нардепа Александра Юрченко выйти из фракции "Слуга народа" и рассчитывают, что он будет сотрудничать с правоохранителями для установления истины в расследовании относительно возможной взятки.

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Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"Как часть команды президента Украины Владимира Зеленского считаем такое решение уместным и надеемся, что господин Юрченко в полной мере будет сотрудничать с представителями Национального антикоррупционного бюро Украины и Офиса генерального прокурора, чтобы установить все объективные обстоятельства", – говорится в заявлении.

В ОПУ напомнили, что после вступления на пост президента Владимир Зеленский открыл для НАБУ полномочия осуществлять международное сотрудничество и прямую коммуникацию с антикоррупционными органами иностранных государств, а потом заработал и Высший антикоррупционный суд.

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"Такой подход демонстрирует, что президент Украины Владимир Зеленский не терпит коррупции в любых ее проявлениях. Кем бы ни был подозреваемый в коррупционных деяниях, антикоррупционные органы могут и должны провести полное расследование всех обстоятельств каждого дела. Инструменты для этого созданы, деятельность антикоррупционной инфраструктуры обеспечена на сто процентов. Никаких исключений из этого правила ни для никого в государстве не было и не будет", – заявили на Банковой.

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Как сообщали новости "Сегодня", 14 сентября на согласительном совете лидеров фракций ВР прозвучало заявление, что якобы один из депутатов хотел получить взятку за свой закон в 200 тысяч долларов. Позже в Раде сообщили, что якобы НАБУ разоблачило на взятке помощника народного депутата Александра Юрченко. Сегодня во время выступления в Верховной Раде генпрокурор Ирина Венедиктова подтвердила, что речь идет об Александре Юрченко, но отметила, что на данный момент нет достаточных оснований для сообщения нардепу о подозрении.

Позже в НАБУ раскрыли подробности взятки нардепу Юрченко. Детективам удалось раскрыть целую коррупционную схему и преступную группировку с помощью тайного агента. По их словам, Юрченко сначала потребовал взятку в размере 13 тысяч долларов, которую должен был получить через своего помощника. Теперь антикоррупционеры просят генерального прокурора "выписать" на нардепа уведомление о подозрении.

Видео: НАБУ

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