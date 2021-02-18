У Зеленского оценили вероятность смены Кабмина и увольнения Степанова

Смены Кабинета министров или увольнения министра здравоохранения Максима Степанова сейчас точно ждать не стоит. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что нынешнее правительство достаточно эффективно, но есть некоторые недочеты.

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Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

Кабмин

"Мне кажется, что Кабмин еще не до конца доработал свою каденцию. В принципе, за исключением может каких-то позиций, которые необходимо усилить", – говорит он.

Подоляк объяснил, чего не хватает нынешнему правительству:

нужен министр энергетики для решения накопившихся проблем в этой сфере;

не хватает макроэкономической тяжеловесности, чтобы точно расставить акценты, где, как и когда Украина будет находиться с точки зрения макроэкономики;

необходимо более дисциплинировано подходить к исполнению бюджетных показателей.

"Кабинет министров на сегодняшний день достаточно эффективен, за исключением того, что ему нужно усилить свою тяжеловесность – скажем так, базовое экономическое понимание того, куда мы зайдем через полгода-год", – сказал Подоляк.

Степанов

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Главная проблема министра здравоохранения сейчас – это вакцинация. Подоляк считает, что он должен до конца отработать этот вопрос и соответствующим образом показать эффективность или неэффективность.

"Он же основной переговорщик по вакцинации. Сейчас поменять переговорщика, когда мы практически на финализации этого процесса, со дня на день должна уже быть поставка вакцин по ряду договоров, – это было бы немножко странно", – добавил советник главы ОПУ.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в "Слуге народа" назвали условие для увольнения Степанова. Гетманцев напомнил, что Минздрав обещал вакцинацию с 15 февраля, но вакцины до сих пор нет в Украине.

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