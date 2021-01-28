У Зеленского объяснили реформу СБУ и создание БЭБ: Глубинная трансформация системы

Президент Владимир Зеленский всегда категорически настаивал, что нужно существенно переосмыслить формат работы украинских силовиков – сделать их более функциональными и более соответствующими современным вызовам.

Реклама

Об этом советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил в комментарии сайту "Сегодня".

Он напомнил, что сегодня в парламенте были приняты два решения, которые в целом являются историческим поворотом для украинских правоохранительных органов.

"Парламент принял за основу законопроект, который меняет функционал СБУ, а также проголосовал в целом за закон о создании Бюро экономической безопасности. Ключевое в этих решениях – фокусировка СБУ именно на задачах по защите безопасности государства и лишение СБУ несвойственных функций, которые могли использоваться отдельными сотрудниками СБУ для давления на бизнес", – подчеркнул Подоляк.

По его словам, ни вчера, ни позавчера правящие команды и близко не подходили к этим решениям. Только сейчас, при активном участии президента Зеленского, удалось подойти к глубинной трансформации системы.

"Философия же прочих политиков – традиционных и многолетних завсегдатаев парламента или Кабмина – неизменна: они всегда стремились только возглавить существовавший карательный аппарат, они старались расставить везде своих людей и "доить" бизнес. Действующая власть рассматривает государство совсем иначе. Только как прозрачный сервис", – говорит советник руководителя Офиса президента.

Он добавил, что важно также понимать, что речь сейчас идёт о переосмыслении функций государственных органов и существенном снижении давления на общество и экономику.

"СБУ сможет сосредоточиться на той работе, которую можно назвать по определению специальной, спецслужбистской. А вот Бюро экономической безопасности – станет скорее аналитическим, чем силовым органом, который будет обеспечивать чистоту экономических процессов, их прозрачность. В наше время – при правильном подходе – аналитическая работа может дать гораздо больше для экономической безопасности в стране, чем старый, ещё постсоветский подход, когда у спецслужбы были возможности вмешиваться чуть ли не в операционку", – подытожил Подоляк.

Реклама

Напомним, 28 января Верховная Рада одобрила реформу СБУ, приняв в первом чтении законопроект № 3196-д о совершенствовании организационно-правовых основ деятельности СБУ. СБУ лишили некоторых функций, планируется уменьшение штата сотрудников с 27 до 17 тысяч. Спецслужба сосредоточится исключительно на угрозах нацбезопасности.

Также напомним, что сегодня Рада приняла во втором чтении законопроект № 3087-д о создании нового государственного органа – Бюро экономической безопасности (БЭБ). Документ поддержали 242 нардепа.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама