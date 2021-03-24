У Зеленского объяснили шумиху вокруг "странного" указа президента

Как оказалось, чиновника была назначена еще Петром Порошенко

В указе президента Владимира Зеленского об увольнении чиновницы из Кировоградской области не было ошибки, о чем 23 марта писали в соцсетях и СМИ. На Банковой прояснили ситуацию с фразой "окончание срока полномочий президента".

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Так, в указе №206/2021-рп от 23 марта говорится об увольнении Полищук Аллы Ивановны с должности председателя Кропивницкого районной государственной администрации Кировоградской области в связи с окончанием срока полномочий президента Украины.

Вот только чиновница была назначена на эту должность пятым президентом Петром Порошенко 6 марта 2015 года (президентский срок Порошенко истек в мае 2019 года).

В ОПУ объяснили, что, согласно законодательству, главы местных государственных администраций назначаются на должность президентом Украины по представлению Кабинета министров на срок полномочий главы государства.

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"В случае избрания нового президента Украины председатели местных государственных администраций продолжают осуществлять свои полномочия до назначения в установленном порядке новых председателей местных госадминистраций", – заявили на Банковой.

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно Зеленский назначил главе ОПУ Андрею Ермаку нового заместителя.

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