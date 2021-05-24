У Зеленского обвинили Беларусь в международном терроризме

Подоляк просит жесткого наказания для Лукашенко. Коллаж "Сегодня"

Задержание главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича в Минске с якобы "экстренной посадкой самолета" – это проявление международного терроризма. За это должны быть жесткие меры: от закрытия неба над Беларусью до изоляции страны от цивилизованного мира.

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Об этом сказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, передает УНИАН.

По его словам, принуждение пассажирского самолета к посадке в Минске по сфальсифицированному предлогу "о минировании" и под конвоем военных самолетов – это демонстративный вызов современному миру.

"Воздушный инцидент в Беларуси с рейсом Афины-Вильнюс – это, несомненно, прямое проявление международного терроризма. И трактоваться данный инцидент должен однозначно. Фантастический по цинизму и изощренности акт нынешнего белорусского государства требует обязательной жесткой юридической оценки: минимально это может быть "запрет на небо", изоляция страны от прямых коммуникаций с цивилизованным миром. Оптимально – прямые персональные санкции по отношению к авторам данного "иезуитского сценария", – сказал Подоляк.

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Он отметил, что если бы подобный инцидент с силовым принуждением иностранного пассажирского авиалайнера к немотивированной посадке случился в свободной стране, последствия были бы намного тяжелее – вплоть до изгнания из адекватного межгосударственного общения.

"В результате данной операции сам Лукашенко, Беларусь в целом окончательно перешли в разряд максимальной токсичности и нерукопожатности. Никакой компромиссный выход из затянувшегося политического кризиса при участии европейских посредников больше не возможен", – подчеркнул советник главы ОПУ.

Подоляк уверен, что главным организатором и выгодоприобретателем принудительной посадки самолета является Россия, которая, по его словам, в свое время "готовила нечто подобное для Украины в виде несуществующей "спецоперации" с точно таким же принудительным сценарием и последующей максимальной дискредитацией нашей страны".

Напомним, 23 мая в Минске экстренно приземлился самолет компании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Сначала сообщали якобы о минировании борта, но позже выяснилось, что лайнер вынудили сесть с помощью истребителя – и все это ради ареста экс-главреда NEXTA Романа Протасевича. Также была задержана его девушка. Позже стало известно, что на борту самолета находился сотрудник КГБ Беларуси.

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