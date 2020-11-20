У Зеленского "не суперлегкая" форма COVID-19 — замглавы ОП

Госпитализировать президента Украины Владимира Зеленского в Феофанию было решением врачей.

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Об этом замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Я бы не сказал, что он (Владимир Зеленский) болеет в какой-то суперлегкой форме. А решение поместить его в больницу было принято врачами. Они лучше, чем кто бы то ни было, оценивают ситуацию", — отметил Тимошенко.

Также он рассказал, что работа у президента продолжается — он проводит различные совещания, использует телефонную и видеосвязь.

Ранее сообщалось, что один день пребывания Владимира Зеленского в больнице "Феофания" обходится ему почти в 8 тысяч гривен.

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Зеленский записывал видео из больницы "Феофания", где он проходит лечение от коронавируса. В ролике президент рассказал о своем самочувствии, карантине выходного дня и невмешательстве Украины в выборы в США.

Видео: Сегодня

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