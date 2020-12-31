У Зеленского назвали главные достижения Украины в 2020 году

Коронавирус не помешал Украине активничать на международной арене

Несмотря на пандемию коронавируса по всему миру, Украина даже в таких условиях в 2020 году смогла усилить международное сотрудничество с Евросоюзом, НАТО и США, а также Киев был чрезвычайно активным в урегулировании конфликта на Донбассе.

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Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, передает ОПУ.

"Несмотря на огромные усилия противников, мы существенно расширили сотрудничество с ключевыми партнерами", – сказал он.

В 2020 году Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями, а в сентябре успешно провела совместные беспрецедентные широкомасштабные военные учения.

Партнерство с США вышло на новый уровень. Штаты утвердили военную помощь Украине на сумму 250 млн долларов, поступила новая партия "Джавелинов".

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Саммит Украина-ЕС продемонстрировал, что мы еще ближе в членству в Евросоюзе. Продолжается работа над обновлением Соглашения об ассоциации и подписанием "промышленного безвиза".

Соглашение о свободной торговле и стратегическом партнерстве между Украиной и Великобританией. А комфортные условия кредитных гарантий для Украины на 2,5 млрд фунтов стерлингов помогут развитию украинского военного флота.

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Визит президента Владимира Зеленского в Турцию, после чего существенно усилится военное сотрудничество – совместно будут производить корветы, двигатели и военные дроны, будут развивать системы ПВО.

В 2020 году, после многолетнего перерыва, были возобновлены переговоры в "нормандском формате" и перезагружена работа минской Трехсторонней контактной группы. Украина показала Западу, что не она тормозит мирный процесс.

Удалось освободить десятки украинцев из российского плена, а также достичь самого продолжительного перемирия на Донбассе за все время войны.

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Украина в 2020 году вернула в мировой повестке дня вопрос освобождения украинского Крыма.

Как сообщали новости "Сегодня", министр здравоохранения Максим Степанов тоже подвел итоги коронвирусного года. Украина заканчивает 2020 год с более чем миллионом заразившихся с начала эпидемии.

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