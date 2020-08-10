У Зеленского может возникнуть проблема с Лукашенко: эксперт объяснил ситуацию

Де-факто Украина признает результаты выборов в Беларуси, хотя и не в восторге от происходящего на улицах белорусских городов. При этом перед президентом Владимиром Зеленским встанет проблема, ехать ли на инаугурацию победителя Александра Лукашенко. Политолог Владимир Фесенко считает, что поддержка белорусского лидера может обернуться против украинского президента. Об этом идет речь в нашем материале "Лукашенко сыграл свою игру: итоги выборов в Беларуси".

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По его словам, активное противостояния оппозиции и действующей власти будет более продолжительным, чем это было в предыдущие годы, когда протесты быстро пресекались на корню. Эксперт считает очень высоким риск серьезнейшего политического кризиса после выборов в Беларуси.

"При этом Лукашенко оказался в крайне неприятной для него ситуации. С одной стороны, у него конфликт с Россией. С другой, очевидно, Запад не признает эти выборы. А жесткое подавление протестов угрожает и более жесткой реакций Запада. Это, повторюсь, очень неприятная "вилка" для президента Беларуси", – сказал Фесенко.

Что касается Украины, то политолог уверен – Киев в вопросе признания выборов будет идти в фарватере Запада. Прямого признания не будет, особенно если будут фиксироваться жесткие методы подавления акций.

"Но де-факто Украина признает Лукашенко, как и Запад. Сотрудничество будет продолжаться. Кстати, здесь есть проблема. В сентябре намечается проведение очередного украино-белорусского форума. То есть он пройдет "по горячим следам" после выборов. И тут вопрос: не стоит ли нам попытаться перенести его, чтобы все успокоилось? Равно как и вопрос, стоит ли президенту Зеленскому ехать на инаугурацию. По логике, не нужно. Но на форум Зеленский должен поехать – это традиционное и крайне важное для сотрудничества двух государств мероприятие. Но снова-таки, многое зависит от того, как будут развиваться события. Если противостояние власти и оппозиции примет крайне жесткий характер, то Украина окажется "на растяжке". С одной стороны, нам невыгодна дестабилизация в Беларуси. С другой – оказывать какую-то моральную поддержку Лукашенко, тем более встречаться с ним для Владимира Зеленского значит моментально нарваться на критику. Так что здесь проблема может быть. С другой стороны, если возникнет патовая ситуация, когда ни власть, ни оппозиция не смогут одержать победу, Украина вполне может выступить в роли посредника в урегулировании", – объяснил Фесенко.

Как сообщали новости "Сегодня", по предварительным данным Центральной избирательной комиссии, на выборах победил действующий белорусский президент Александр Лукашенко с результатом 80,23%. У оппозиционной кандидатки Светланы Тихановской насчитали 9,9% голосов. И окончательные результаты, говорят в комиссии, вряд ли будут сильно отличаться. Явка на выборах, по официальным данным, составила 84,23%. После окончания голосования в Минске и других городах вспыхнули массовые протесты. Сейчас известно о трех тысячах задержанных активистов. Также в массовых акциях погиб один мужчина, в больницах десятки пострадавших. Читайте все подробности о выборах в Беларуси.

В Украине не в восторге от происходящего в Минске. Президент Владимир Зеленский в своем заявлении о масштабных столкновениях в Беларуси призвал отказаться от насилия и начать диалог между властью и протестующими.

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