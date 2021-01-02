У Зеленского готовят Дорожную карту отношений с США: главные задачи

Украинские власти намерены построить эффективный диалог с новой администрацией Соединенных Штатов на всех уровнях, в том числе на самом высоком. На повестке дня остается официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в США

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Об этом в статье для ZN.UA рассказал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

По его словам, уже сейчас Киев разрабатывает новую содержательную Дорожную карту двусторонних отношений, которую должны обсудить и начать реализовывать уже в 2021 году.

Среди важных задач, как отметил Жовква, – налаживание системного диалога с представителями обновленного Конгресса для дальнейшего укрепления двухпартийной поддержки Украины.

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Киев также будет работать над тем, чтобы обновленная политика США способствовала укреплению трансатлантического единства, усилению НАТО и расширению и укреплению безопасности поддержки Украины.

Отдельный блок вопросов – новые экономические проекты между Украиной и США в сфере сельского хозяйства, энергетики, информационных технологий, добавил замглавы Офиса президента.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский еще 7 ноября поздравил с победой на выборах президента США Джо Байдена.

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