У Яценюка опровергли слухи, что он идет на довыборы в Раду

Лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014-2016) Арсений Яценюк не будет баллотироваться на довыборах в Верховную Раду по округу в Черкасской области.

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Об этом пресс-секретарь Яценюка Ольга Лаппо пишет на своей странице в Facebook.

По ее словам, сегодня в соцсетях было немало предположений и версий "в результате некоторые невысокой репутации сайты перепечатали эту фантазию о выборах почти как свершившийся факт".

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"Сначала один человек с репутацией вбрасывает информацию о баллотировании Яценюка в виде полушутки. На это все слетается определенное количество пользователей, среди них и с известными фамилиями, кивают головами, лайкают и радуются якобы "инсайду". Это называются, наверное, "покормить ботов". А еще спустя час интернет-помойки разносят псевдосенсацию. Не теряйте голову, дорогие друзья" , – написала пресс-секретарь Яценюка.

Напомним, Кабинет министров согласовал назначение шоумена Александра Скичко на должность главы Черкасской ОГА. Он пока является нардепом по мажоритарному округу № 197 в Черкасской области, однако после его ухода должны состояться довыборы в Раду.

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