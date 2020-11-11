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У вице-премьера Украины Резникова коронавирус

11 ноября, 19:40

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Вслед за другими заболевшими коронавирусом украинскими чиновниками, среди которых оказался президент Владимир Зеленский, COVID-19 обнаружили у вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова.

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О своем диагнозе он сообщил на странице в Facebook вечером 11 ноября.

"Сегодня получил результаты ПЦР-теста. Положительный", – написал Резников.

Он признался, что находится на самоизоляции с предыдущего вечера, но чувствует себя при этом нормально.

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Из проявившихся у Резникова симптомов – немного повышенная температура, легкая ломота в теле и хрипота. Однако ни запах, ни вкус у мужчины не пропал, что обычно является главным признаком инфекции.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине бьет рекорды

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коронавирус переговоры в Минске Алексей Резников ТКГ COVID-19

Источник: Сегодня

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