Українська
$ 27,6
33,07
  1. Новости политики

У вице-премьера Стефанишиной новая должность

2 сентября, 00:53

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Ранее эту должность занимал Вадим Пристайко

Президент Владимир Зеленский назначил вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину председателем Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины. Соответствующий указ, датированный 1 сентября, опубликован на сайте Офиса президента.

Реклама

Ранее эту должность занимал Вадим Пристайко.

"Назначить председателем Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины Стефанишину Ольгу Витальевну – вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, освободив от исполнения этих обязанностей В. Пристайко", – говорится в указе.

Комиссия евроатлантической интеграции – вспомогательный орган при президенте, который отвечает за содействие выполнению центральными органами исполнительной власти, другими государственными органами, входящими в систему координации евроатлантической интеграции Украины, мероприятий по реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в НАТО.

В тренде
Дипломат объяснил, как на переговорах по Донбассу не попасть в ловушку Кремля

Напомним, назначенная 4 июня вице-премьеромпо евроатлантической интеграции Стефанишина ранее рассказала, какие законопроекты ставят под угрозу Ассоциацию и безвиз с ЕС.

Реклама

Мы также сообщали, что в начале августа Зеленский назначил экс-чиновника МВД Олега Татарова замглавы Офиса президента.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

назначения Владимир Зеленский Ольга Стефанишина
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Эпидемия в Верховной Раде: названо количество нардепов с коронавирусом
Эпидемия в Верховной Раде: названо количество нардепов с коронавирусомПолитика
Украинские школы ждут внеочередные каникулы: министр обрадовал учеников
Украинские школы ждут внеочередные каникулы: министр обрадовал учениковПолитика
Прекращение огня не будет бессрочным: эксперт назвал ловушку России для Украины
Прекращение огня не будет бессрочным: эксперт назвал ловушку России для УкраиныУкраина
Власти готовят новые надбавки к пенсиям: кто получит деньги
Власти готовят новые надбавки к пенсиям: кто получит деньгиЭкономика
Новый ультиматум россиян по Донбассу: манипуляция или блокирование переговоров
Новый ультиматум россиян по Донбассу: манипуляция или блокирование переговоровПолитика
Аваков раскритиковал заявление Фокина об амнистии боевиков на Донбассе
Аваков раскритиковал заявление Фокина об амнистии боевиков на ДонбассеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять