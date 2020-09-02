У вице-премьера Стефанишиной новая должность

Президент Владимир Зеленский назначил вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгу Стефанишину председателем Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины. Соответствующий указ, датированный 1 сентября, опубликован на сайте Офиса президента.

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Ранее эту должность занимал Вадим Пристайко.

"Назначить председателем Комиссии по вопросам координации евроатлантической интеграции Украины Стефанишину Ольгу Витальевну – вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины, освободив от исполнения этих обязанностей В. Пристайко", – говорится в указе.

Комиссия евроатлантической интеграции – вспомогательный орган при президенте, который отвечает за содействие выполнению центральными органами исполнительной власти, другими государственными органами, входящими в систему координации евроатлантической интеграции Украины, мероприятий по реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в НАТО.

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Напомним, назначенная 4 июня вице-премьеромпо евроатлантической интеграции Стефанишина ранее рассказала, какие законопроекты ставят под угрозу Ассоциацию и безвиз с ЕС.

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Мы также сообщали, что в начале августа Зеленский назначил экс-чиновника МВД Олега Татарова замглавы Офиса президента.

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