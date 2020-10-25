Українська
$ 28,27
33,41
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости политики

У трех членов избирательной комиссии в Кропивницком обнаружили коронавирус

25 октября, 18:00

Мария Журенко Мария Журенко

Помещение обработали, а комиссия продолжает работать

На участке, который находится на территории Центральной городской больницы в Кропивницком, у трех членов УИК обнаружили COVID-19.

Об этом передает ОПОРА .

"У трех членов комиссии не было никаких признаков болезни. Но тест показал, что организм борется с COVID-19. После обработки помещения комиссия работает, хватает кворума" , – говорится в соообщении.

Помещение, где работает комиссия, обработали и продолжили работу.

Напомним, сегодня в Украине стартовали местные выборы 2020.

Центральная Избирательная комиссия обнародовала данные о явке избирателей на местных выборах по состоянию на 13:00 . Так, самая высокая явка зафиксирована в Одесской области – 26%. В Кировоградской области – 18,6%.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

выборы местные выборы Кропивницкий
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Местные выборы: все подробности голосования и первые результаты
Местные выборы: все подробности голосования и первые результатыУкраина
"Ночь выборов с Савиком Шустером": зрители узнают данные 12 экзитполовУкраина
Местные выборы в Украине: ЦИК назвала явку в регионах
Местные выборы в Украине: ЦИК назвала явку в регионахПолитика
Выборы во Львове: Садовой не смог проголосовать
Выборы во Львове: Садовой не смог проголосоватьПолитика
Трамп заявил об участии в переговорах по Нагорному Карабаху
Трамп заявил об участии в переговорах по Нагорному КарабахуСША
"День тишины" в Киеве: сотни протоколов и уголовных производствПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять