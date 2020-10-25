У трех членов избирательной комиссии в Кропивницком обнаружили коронавирус

На участке, который находится на территории Центральной городской больницы в Кропивницком, у трех членов УИК обнаружили COVID-19.

Об этом передает ОПОРА .

"У трех членов комиссии не было никаких признаков болезни. Но тест показал, что организм борется с COVID-19. После обработки помещения комиссия работает, хватает кворума" , – говорится в соообщении.

Помещение, где работает комиссия, обработали и продолжили работу.

Напомним, сегодня в Украине стартовали местные выборы 2020.

Центральная Избирательная комиссия обнародовала данные о явке избирателей на местных выборах по состоянию на 13:00 . Так, самая высокая явка зафиксирована в Одесской области – 26%. В Кировоградской области – 18,6%.

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