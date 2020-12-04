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У Путина прокомментировали проукраинскую позицию Турции по Крыму

4 декабря, 12:54

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Песков подтвердил, что в отношениях Москвы и Анкары не все гладко

В Кремле осознают расхождение позиций с Турцией по украинскому Крыму и очередной раз заявили, что вопрос оккупированного полуострова закрыт, а Анкаре и дальше будут разъяснять свою "правоту". Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УНИАН.

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Он отметил важность отношений России и Турции, который основываются на принципах невмешательства во внутренние дела друг друга. Вместе с тем Москва подтверждает наличие разногласий с Анкарой из-за Украины.

"Крым относится к серьезным разногласиям, здесь у нас диаметрально противоположная точка зрения. Мы объясняем свою позицию по Крыму. Эта тема не может обсуждаться никак, но мы доводим свою позицию до наших турецких друзей и продолжим это делать весьма терпеливо и последовательно", – сказал Песков.

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Напомним, 16 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Турция не признает оккупацию Крыма Россией, поддерживая территориальную целостность Украины. А 3 декабря глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу приветствовал инициативу Украины по Крымской платформе.

Также новости "Сегодня" ранее писали, что в ООН признали незаконной российскую власть в Крыму. В резолюции Организации перечислены преступления оккупантов против населения украинского полуострова.

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Россия Турция Крым кремль Дмитрий Песков
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