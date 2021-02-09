У Путина отреагировали на слова Зеленского о российской вакцине

В Кремле уверены, что в мире на российскую вакцину спрос якобы превышает предложение

После того, как президент Украины Владимир Зеленский забраковал российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", в Кремле заявили, что, значит, другим странам больше достанется.

Реклама

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В Кремле уверены, что якобы на российскую вакцину есть сумасшедший спрос.

"Что касается того, что Зеленский не хочет закупать вакцину, то, что называется, другим больше достанется. Глобальный спрос на российскую вакцину настолько велик, что потенциал производства сейчас не позволяет оперативно его удовлетворять и прилагаются действительно титанические усилия, чтобы этот спрос после того, как мы обеспечим всех россиян вакцинацией, был покрыт", – сказал Песков.

В тренде Сможет ли Украина преодолеть свое коммунистическое прошлое? Три урока от Фукуямы

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в интервью американскому изданию Зеленский назвал главный недостаток вакцины "Спутник V" и объяснил, почему Украина отказалась от российской вакцины от коронавируса.

Реклама

А тем временем Литва отказалась использовать российский "Спутник V", поскольку препарат не зарегистрирован в Евросоюзе и не был проверен. В Германии Ангела Меркель тоже забраковала этот препарат из-за того, что не подтверждена его эффективность.

Сайт "Сегодня" разбирался, что не так с российской вакциной Sputnik V и ее исследованием. Нет подтверждения, что вакцина останавливает передачу вируса – исследователи проигнорировали COVID-19 у отдельных подопытных.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама