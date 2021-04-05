У Путина открыто поддержали фейк о "погибшем ребенке" на Донбассе

Кремлю даже трудно представить, чтобы российские пропагандисты делали фейк вокруг гибели детей

Россия запустила очередной откровенный фейк о "гибели ребенка" на Донбассе, а в Кремле его с удовольствием поддержали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает данные боевиков из т.н. "Л/ДНР" правдивыми.

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Об этом сообщают российские СМИ.

Кремлю даже трудно представить, чтобы российские пропагандисты делали какие-то фейковые новости вокруг гибели детей.

"Я не располагаю верифицированной информацией относительно гибели этого ребенка. У меня вместе с тем нет повода сомневаться в правдивости тех данных, которые были приведены из самопровозглашенных "республик" на этот счет", – сказал Песков.

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Тем временем Следственный комитет РФ возбудил уголовное производство из-за гибели ребенка по ч.1 ст.356 УК РФ (применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором), в чем обвинил украинских силовиков.

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Как сообщали новости "Сегодня", спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин потребовал исключить Украину из Совета Европы из-за якобы гибели ребенка от "обстрелов украинских военных". Вот только его заявление оказалось фейком. Сайт "Сегодня" разобрался, что произошло на самом деле.

Также мы писали, что боевики на Донбассе запустили в сторону ВСУ детский самолет со взрывчаткой. Когда игрушку попытались зацепить "кошкой", она сдетонировала.

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