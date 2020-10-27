У Порошенко огласили, сколько мест получат партии в Киевсовете

Экзитпол показал победу УДАРа, но Европейская солидарность называет себя победителем выборов в Киеве

По итогам выборов в Киевской городской совет проходят семь партий. "Европейская солидарность" провела параллельный подсчет голосов, согласно которому она занимает первое место с 20,29%. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Реклама

В свою очередь кандидат в депутаты от "ЕС" Леонид Емец назвал будущий состав Киевсовета и количество депутатов, которые будут там представлены:

"Европейская солидарность" – 31;

"УДАР" – 30;

"Единство Александра Омельченко" – 13;

"Слуга народа" – 12;

"Батькивщина" – 12;

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 12;

"Голос" – 10.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне "Европейская солидарность" заявляла о победе в пяти регионах. Партия Порошенко укрепила позиции на Западной Украине и в столичном регионе.

Отметим, что, по результатам экзитполов, партия "Слуга народа" проиграла выборы в горсоветы крупнейших украинских городов. Несмотря на многие прогнозы и удивления, на самом деле в таком результате нет ничего удивительного: примерно такие же результаты при примерно таких же условиях демонстрировала 5 лет назад другая "партия власти" – Блок Петра Порошенко. Сайт "Сегодня" сравнил выборы в 2015 и 2020 годах.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама