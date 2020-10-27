У Порошенко огласили, сколько мест получат партии в Киевсовете

По итогам выборов в Киевской городской совет проходят семь партий. "Европейская солидарность" провела параллельный подсчет голосов, согласно которому она занимает первое место с 20,29%. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.
В свою очередь кандидат в депутаты от "ЕС" Леонид Емец назвал будущий состав Киевсовета и количество депутатов, которые будут там представлены:
- "Европейская солидарность" – 31;
- "УДАР" – 30;
- "Единство Александра Омельченко" – 13;
- "Слуга народа" – 12;
- "Батькивщина" – 12;
- "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 12;
- "Голос" – 10.
Как сообщали новости "Сегодня", накануне "Европейская солидарность" заявляла о победе в пяти регионах. Партия Порошенко укрепила позиции на Западной Украине и в столичном регионе.
Отметим, что, по результатам экзитполов, партия "Слуга народа" проиграла выборы в горсоветы крупнейших украинских городов. Несмотря на многие прогнозы и удивления, на самом деле в таком результате нет ничего удивительного: примерно такие же результаты при примерно таких же условиях демонстрировала 5 лет назад другая "партия власти" – Блок Петра Порошенко. Сайт "Сегодня" сравнил выборы в 2015 и 2020 годах.
Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020
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