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У Порошенко огласили, сколько мест получат партии в Киевсовете

27 октября, 17:04

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Экзитпол показал победу УДАРа, но Европейская солидарность называет себя победителем выборов в Киеве

По итогам выборов в Киевской городской совет проходят семь партий. "Европейская солидарность" провела параллельный подсчет голосов, согласно которому она занимает первое место с 20,29%. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

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В свою очередь кандидат в депутаты от "ЕС" Леонид Емец назвал будущий состав Киевсовета и количество депутатов, которые будут там представлены:

  • "Европейская солидарность" – 31;
  • "УДАР" – 30;
  • "Единство Александра Омельченко" – 13;
  • "Слуга народа" – 12;
  • "Батькивщина" – 12;
  • "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 12;
  • "Голос" – 10.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне "Европейская солидарность" заявляла о победе в пяти регионах. Партия Порошенко укрепила позиции на Западной Украине и в столичном регионе.

В тренде
"Европейская солидарность" заявила о победе в пяти регионах

Отметим, что, по результатам экзитполов, партия "Слуга народа" проиграла выборы в горсоветы крупнейших украинских городов. Несмотря на многие прогнозы и удивления, на самом деле в таком результате нет ничего удивительного: примерно такие же результаты при примерно таких же условиях демонстрировала 5 лет назад другая "партия власти" – Блок Петра Порошенко. Сайт "Сегодня" сравнил выборы в 2015 и 2020 годах.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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Киев Киеврада местные выборы Европейская солидарность выборы 2020

Источник: Сегодня

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