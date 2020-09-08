"У нас с Россией две войны": Кулеба назвал причины срыва перемирия на Донбассе

Срыв перемирия и убийство украинского военного произошло не просто так – противник активизировался аккурат под начало избирательной кампании в Украине, поскольку есть политические силы, которым выгодна дестабилизация на Донбассе.

Реклама

Об этом заявил в эфире одного из телеканалов министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, также одной из причин эскалации на передовой является повышение ставок Россией перед "нормандскими переговорами".

"У нас с Российской Федерацией две войны: одна горячая вооруженная, другая – дипломатическая. И у меня есть стойкое впечатление, что шаг (эскалация на фронте) сделала российская партия вооруженной войны. Очевидно, что недаром именно сейчас это происходит – после начала избирательной кампании в Украине, и мы понимаем, что у нас есть политические силы, которым в рамках кампании любая плохая новость с Востока добавляет баллов. И накануне встречи советников и министров, потому что это повышение ставок. Это изменение атмосферы и изменение вообще прежде всего тех вопросов, которые нужно обсуждать, потому что мы снова должны откатиться в вопросе безопасности, ведь они нарушены", – сказал Кулеба.

Читайте также: Срыв перемирия на Донбассе: как далеко может зайти Путин

Он подчеркнул, что на будущей встрече советников лидеров стран "нормандского формата" будет обсуждаться срыв перемирия и гибель украинских военных. Также министр рассказал, что украинская сторона подробно проинформировала международное сообщество о ситуации на Донбассе.

"Очень важно, что именно мы донесли правду о том, что произошло на Донбассе и кто сорвал режим прекращения огня. Но пока реакции не было. Я уверен, что, учитывая чувствительность ситуации, она будет подробно изучена в международных столицах и тогда уже будет обратная связь", – резюмировал глава МИД Украины.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", накануне Кулеба инициировал срочный разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым из-за обстрелов на Донбассе. Он назвал действия поддерживаемых Россией боевиков провокационными и "очевидными попытками сорвать режим прекращения огня и создать существенные препятствия для процесса мирного урегулирования в целом". Однако позже стало известно, что российский МИД отложил разговор Кулебы с Лавровым по Донбассу.

В свою очередь в Кремле отреагировали на срыв перемирия на Донбассе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве "обеспокоены" действиями боевиков, а также рассказал, как продвигаются дела по "нормандской встрече".

Все подробности в спецтеме Донбасс. Обострение

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама