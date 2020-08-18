У Меркель уличили Лукашенко во лжи и готовятся к переговорам с Путиным

Пока в Германии думают над возможными санкциями для Беларуси, немецкий канцлер Ангела Меркель готовится обсудить ситуацию в это стране с российским президентом Владимиром Путиным. Также в правительстве ФРГ опровергли слова белорусского лидера, что якобы ему звонила канцлер.

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Так, 16 августа Лукашенко заявлял, что якобы Меркель ему звонила и хотела поговорить, передает DW.

"Уже вчера звонит Меркель: "Я хочу поговорить". Эти – Науседа (президент Литвы Гитанас Науседа. – Ред.), там и прочие… Мы хотим поговорить… Не надо меня наклонять ни с Запада, ни с Востока", – сказал президент Беларуси.

В то же время в пресс-службе немецкого правительства заявили: "Такого телефонного разговора со дня выборов не было".

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В то же время Меркель провела телефонный разговор с литовским президентом Науседой и сообщила, что планирует обсудить ситуацию в Беларуси с Путиным.

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"Ангела Меркель проинформировала Гитанаса Науседу о том, что во вторник утром состоятся ее переговоры с президентом России. В настоящее время Берлин по дипломатическим каналам также пытается связаться с Александром Лукашенко с целью урегулирования сложившейся ситуации", – сообщает пресс-служба президента Литвы.

Как сообщали новости "Сегодня", накануне Германия озвучила требования к Лукашенко. Сначала немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер призвал официальный Минск к диалогу в своей стране, а потом к белорусским властям обратились в правительстве ФРГ.

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