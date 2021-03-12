Українська
$ 27,75
33,17
  1. Новости политики

"У меня оправданий нет": Арахамия извинился за припаркованное с нарушением авто

12 марта, 23:48

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который припарковался с нарушением правил у Офиса президента, извинился перед украинцами.

Реклама

Во время перерыва на эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" он поблагодарил патрульных.

"Спасибо патрульной полиции. Они оперативно вмешались в процесс и оштрафовали меня. Хочу также принести извинения всем гражданам Украины и жителям столицы. У меня оправданий нет. Я обычный человек, не пользуюсь государственным авто с водителем", – сказал Арахамия.

По его словам, он всегда пользуется собственным авто.

"Как и любой водитель могу иногда нарушать. Я плачу штрафы и несу ту ответственность, которая предусмотрена законом", – добавил глава фракции.

Он подтвердил, что после того, как его Land Cruiser стоял на пешеходном переходе, сам он был в здании Офиса президента.

"Там был снег и я не видел вообще разметки. Там, где я припарковался, фактически выезжала машина", – сказал Арахамия.

Напомним, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий сообщил, что патрульные отреагировали на нарушения и Арахамию привлекли к ответственности согласно требованиям действующего законодательства. Административная постановление по ч. 3 ст. 122 КУоАП была составлена и оплачена на месте с помощью электронного терминала. Штраф составил 510 грн.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

СБУ и налоговая проводят масштабные обыски в сети АЗС Медведчука: доходит до рукопашной
СБУ и налоговая проводят масштабные обыски в сети АЗС Медведчука: доходит до рукопашнойЭкономика
Партию Шария могут запретить: СБУ передала Минюсту материалы дела (обновлено)
Партию Шария могут запретить: СБУ передала Минюсту материалы дела (обновлено)Власть
Захарова нервно ответила на слова Кравчука о
Захарова нервно ответила на слова Кравчука о "зеркальном ответе ВСУ"Власть
Арахамия припарковался на пешеходном переходе и был оштрафован на 510 грн (фото)
Арахамия припарковался на пешеходном переходе и был оштрафован на 510 грн (фото)Власть
Послание от Байдена – что передал Волкер Украине: первые комментарии
Послание от Байдена – что передал Волкер Украине: первые комментарииВласть
Меджлис недоволен. Что не так с принятым в СНБО планом деоккупации Крыма?
Меджлис недоволен. Что не так с принятым в СНБО планом деоккупации Крыма?Крым

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять