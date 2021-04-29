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"У меня фан-клуб любителей члена Кивы": видео секс-перепалки нардепа с журналисткой

29 апреля, 14:21

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Одиозный депутат снова устроил шоу в Раде – предложил журналистке проверить его потенцию на деле

Народный депутат и кандидат наук Илья Кива попал в очередную перепалку с журналистами. На этот раз в кулуарах парламента он обсуждал свою потенцию.

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Журналистка поинтересовалась его сексуальной жизнью, но что он ответил предложением созвониться, чтобы она в этом убедилась лично.

"У меня есть фан-клуб любителей члена Кивы. Записывайтесь туда и приходите… Чтобы меня не отвлекали подобными вопросами о моем члене... Это весна, вы молодая девушка и вас интересует потенция народных депутатов. Вас не интересует законотворчество? Когда у меня будет свободное время, я вам дам телефон, вы мне позвоните и можете все узнать о моей потенции", – сказал Кива.

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Видео: PavlovskyNEWS

Как сообщали новости "Сегодня", недавно у Кивы была перепалка в Раде с журналистом Андреем Дзиндзей. Сначала они обсудили сексуальные контакты с мужчинами, а затем переключились на российскую вакцину.

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