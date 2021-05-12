"У Медведчука начинается очень необычная жизнь": эксперт о громком деле кума Путина

Фото: ОПЗЖ

Подозрение в госизмене народному депутату Виктору Медведчуку никак не связано с визитом госсекретаря США в Украину. В то же время само расследование и судебный процесс будут длиться несколько лет. Такое мнение высказал политолог Владимир Фесенко.

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Что Медведчука ждет в Украине

Он убежден, что дальше стоит ждать предъявления обвинения политику и передачи дела в суд. Эксперт объяснил, почему это случиться:

во-первых – политическая воля президента Владимира Зеленского (Медведчук воспринимается как главная внутренняя угроза для нацбезопасности);

во-вторых – есть общественный запрос на криминальное преследование и наказание Медведчука.

В то же время он прогнозирует, что эпопея со следствием и судом затянется на несколько лет.

"Будет ли задержание Медведчука? Зависит от его присутствия в Украине и эффективности действий правоохранителей. Это теперь такой мини-триллер. Медведчук в роли нелегала (наверное, впервые в своей жизни). Но если окажется в СИЗО или в политэмиграции, то также впервые. В общем, для Виктора Владимировича начинается новая и очень необычная жизнь", – написал Фесенко.

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США здесь не причем

После того, как у Меведчука начались обыски, а потом генпрокурор объявила о подозрении ему, сразу активизировались защитники политика, мол, госсекретарь США Энтони Блинкен "дал указание" взяться за кума Путина.

Фесенко отметил, что Байден, Блинкен и Нуланд были при власти в США и до 2016 года, но тогда не было никаких движений по Медведчуку. В то же время в последнее время Америка взялась за Коломойского, Фирташа, но не за Медведчука.

"Его нет в США, он никак не причастен к вмешательству в американские выборы, к Трампу, а значит он нынешней американской власти не интересен. Это звучит цинично, но, увы, это так. На самом деле у нынешних событий вокруг Медведчука сугубо внутренняя украинская логика", – подчеркнул политолог.

Как сообщали новости "Сегодня", нардепам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку объявлено о подозрении в госизмене и разграбление государственных недр в Крыму. Также Медведчуку инкриминируют слив России секретных военных данных. Читайте подробней о деле Медведчука – Козака.

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В свою очередь сам Медведчук назвал это дело политической расправой и отрицает обвинения в его адрес.