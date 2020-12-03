У людей с инвалидностью должна быть полноценная жизнь – обращение Зеленского

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Международного дня людей с инвалидностью. Он пообещал приложить все усилия, чтобы власть обеспечила людям с особыми потребностями полноценную жизнь наравне с остальными гражданами.

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Об этом говорится в его обращении на сайте ОПУ.

Он отметил, что в современном мире людям с инвалидностью намного сложнее, чем другим. И особенно на фоне борьбы с пандемией COVID-19 люди еще больше осознают ценность здоровья, а для людей с инвалидностью этот вопрос стал в разы актуальней.

"Поэтому государственная политика во всех направлениях должна безапелляционно учитывать аспект инвалидности, а власть и общество – прилагать максимум усилий для улучшения доступа людей с инвалидностью к медицине, труду, образованию, архитектуре, транспорту и другим сферам жизнедеятельности", – сказал Зеленский.

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Президент убежден, что у людей с инвалидностью должна быть полноценная жизнь наравне с другими. И он как глава государства будет ориентировать действия парламента, правительства и других властных институтов на обеспечение прав и свобод этой категории украинцев.

Как сообщали новости "Сегодня", еще в 2017 год Верховная Рада заменила термин "инвалид" на "человек с инвалидностью". Цель закона – привести действующее законодательство в части социальной защиты лиц с инвалидностью в соответствие с официальным переводом Конвенции о правах инвалидов и Факультативным протоколом к ней и внедрить европейские стандарты в этой сфере.

А в июне 2020 года вступил в силу закон, который разрешает людям на инвалидных колясках ездить по дорогам. Закон приравнивает эту категорию лиц к велосипедистам и разрешает им ездить по проезжей части.

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