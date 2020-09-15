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У Лукашенко заговорили о "зеленом коридоре" для въезда хасидов в Украину

15 сентября, 21:42

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Беларусь готова даже предоставить паломникам автобусы от границы до Умани

Белорусские пропагандисты продолжают подогревать интерес к судьбепаломников-хасидов, прибывших в республику, чтобы транзитом попасть в Украину для празднования иудейского Нового года в Умани, несмотря на решение Киева закрыть въезд для иностранцев из-за пандемии коронавируса.

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Вот и приближенный к президенту Беларуси Telegram-канал "Пул первого" цитирует пресс-секретаря Александра Лукашенко – Наталью Эйсмонт, которая заявила, что беларусские власти хотят связаться с украинской стороной и договориться о предоставлении "зеленого" коридора для хасидов.

"При этом Беларусь готова обеспечить транспорт. К примеру, автобусы, на которых паломники будут доставлены к пункту назначения (украинским святыням) и обратно, а затем в аэропорт для отправления на Родину. Все эти функции наша страна готова взять на себя и, конечно, организовать процесс максимально безопасно, в том числе для того, чтобы на ситуацию с заболеваемостью COVID это никак не повлияло", – заявила Эйсмонт.

Напомним глава МВД Израиля Арье Дери обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой пропустить в Украину паломников. Об этом идет речь в письме, которое официально доставил посол Израиля Джоэл Лион.

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Сайт "Сегодня" писал, что руководитель объединенной еврейской общины Михаил Ткач в эфире телеканала "Украина 24" заявил: хасидов обманули, что они смогут попасть в Украину со стороны Беларуси.

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Также напомним, что месяцем ранее руководитель Центра по противодействию коронавирусу в Израиле, профессор Рони Гамзу обратился к Зеленскому с просьбой запретить паломничество хасидов в Умань в этом году. По его мнению, праздник может привести к резкому росту количества заражений коронавирусом.

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паломники хасиды зеленый коридор Александр Лукашенко Рош ха-Шана

Источник: Сегодня

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