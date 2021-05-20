У Кивы хотят конфисковать 1,2 млн гривен, полученных от аренды жомовой ямы

Выяснилось, что нардеп, не имея отношения к жомовой яме, сдавал ее в аренду фиктивному предприятию

Народный депутат Илья Кива, фото: facebook.com/kivailya

У народного депутата Ильи Кивы хотят конфисковать более 1,2 млн гривен, которые он получал за незаконную передачу в аренду жомовой ямы.

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В суд с иском о взыскании обратилась Специализированная антикоррупционная прокуратура, сообщает пресс-служба САП в Facebook.

Как установили правоохранители, Кива, не имея отношения к жомовой яме не мог ее использовать, но сдавал ее в аренду фиктивному предприятию.

Утверждается, что за аренду Кива противоправно получил 1 миллион 242 тысячи гривен. Также еще 10 тысяч гривен были зачислены на счет Кивы как комиссионные доходы за проведение безналичных банковских операций.

Как мы писали ранее, источником доходов, который может покрывать расходы Кивы на квартиру и охрану, в декларации за 2019 год была указана жомовая яма площадью 400 кв. м. Такие ямы используют для отходов при производстве сахара из свеклы. Кива якобы сдавал эту яму в аренду, на чем и заработал 1,2 млн гривен в год.

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Через год после сдачи жомовой ямы в аренду Кива продал ее, за сколько — неизвестно. Покупателем стала фирма "Укрсвязьмонтаж", в которой Кива когда-то был директором и главным бухгалтером. Кива, впрочем, заявил, что "никому не продавал яму".