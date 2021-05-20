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У Кивы хотят конфисковать 1,2 млн гривен, полученных от аренды жомовой ямы

20 мая, 17:17

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Выяснилось, что нардеп, не имея отношения к жомовой яме, сдавал ее в аренду фиктивному предприятию

Народный депутат Илья Кива, фото: facebook.com/kivailya

Народный депутат Илья Кива, фото: facebook.com/kivailya

У народного депутата Ильи Кивы хотят конфисковать более 1,2 млн гривен, которые он получал за незаконную передачу в аренду жомовой ямы.

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В суд с иском о взыскании обратилась Специализированная антикоррупционная прокуратура, сообщает пресс-служба САП в Facebook.

Как установили правоохранители, Кива, не имея отношения к жомовой яме не мог ее использовать, но сдавал ее в аренду фиктивному предприятию.

Утверждается, что за аренду Кива противоправно получил 1 миллион 242 тысячи гривен. Также еще 10 тысяч гривен были зачислены на счет Кивы как комиссионные доходы за проведение безналичных банковских операций.

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Как мы писали ранее, источником доходов, который может покрывать расходы Кивы на квартиру и охрану, в декларации за 2019 год была указана жомовая яма площадью 400 кв. м. Такие ямы используют для отходов при производстве сахара из свеклы. Кива якобы сдавал эту яму в аренду, на чем и заработал 1,2 млн гривен в год.

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Через год после сдачи жомовой ямы в аренду Кива продал ее, за сколько — неизвестно. Покупателем стала фирма "Укрсвязьмонтаж", в которой Кива когда-то был директором и главным бухгалтером. Кива, впрочем, заявил, что "никому не продавал яму".

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