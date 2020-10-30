В ГБР намекнули, что главе КСУ грозит 15 лет тюрьмы "за измену"

Следователи Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту государственной измены главой Конституционного суда Украины Александром Тупицким.
Об этом заявил и.о. директора ГБР Алексей Сухачев.
По предварительной информации, председатель КСУ в июле 2018 года, в составе группы лиц, самовольно занял не отведенный ему в установленном законодательством Украины порядке земельный участок и заключил сделку, которой признал полномочия должностных лиц органов РФ на внесение записей об отчуждении украинского земельного участка и отнесение ее к категории подпадающих под юрисдикцию РФ.
По мнению следователей, Тупицкий мог навредить суверенитету, территориальной целостности, государственной и экономической безопасности Украины, что квалифицируется по ч. 2 ст. 197-1 и ч. 1 ст. 111 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним, глава КСУ Александр Тупицкий заявил, что не придет на допрос в Государственное бюро расследований, который запланирован на 2 ноября.
Ранее Александр Тупицкий заявил, что решение о роспуске КСУ имеет признаки конституционного переворота в Украине.
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