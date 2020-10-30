В ГБР намекнули, что главе КСУ грозит 15 лет тюрьмы "за измену"

Следователи Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту государственной измены главой Конституционного суда Украины Александром Тупицким.

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Об этом заявил и.о. директора ГБР Алексей Сухачев.

По предварительной информации, председатель КСУ в июле 2018 года, в составе группы лиц, самовольно занял не отведенный ему в установленном законодательством Украины порядке земельный участок и заключил сделку, которой признал полномочия должностных лиц органов РФ на внесение записей об отчуждении украинского земельного участка и отнесение ее к категории подпадающих под юрисдикцию РФ.

По мнению следователей, Тупицкий мог навредить суверенитету, территориальной целостности, государственной и экономической безопасности Украины, что квалифицируется по ч. 2 ст. 197-1 и ч. 1 ст. 111 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, глава КСУ Александр Тупицкий заявил, что не придет на допрос в Государственное бюро расследований, который запланирован на 2 ноября.

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Ранее Александр Тупицкий заявил, что решение о роспуске КСУ имеет признаки конституционного переворота в Украине.

Все подробности в спецтеме Скандал вокруг Конституционного Суда

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