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У бизнеса есть только одно требование – Южанина о работе бюро экономической безопасности

16 мая, 16:38

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

/ Фото: Сегодня

Для того, чтобы работать в новом правоохранительном органе, в бюро экономической безопасности, сотрудники должны пройти обучение, так как те работники, которые работали в полиции и в налоговой милиции, не обучены этой работе.

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Об этом в эфире "Украина с Тиграном Мартиросяном" на канале "Украина 24" рассказала народный депутат, член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

"Это совершенно новая сфера и для принятия на работу в этот орган все должны пройти обучение", – сказала она.

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По словам Южаниной, у представителей бизнеса есть только одно условие, чтобы их "не кошмарили".

"Требование бизнеса было одно – чтобы такой орган по борьбе с экономическими преступлениями не использовал традиционную модель работы правоохранительных органов, а работал, используя большие объемы информации, который мог бы анализировать. И только в случае угрозы и имеющихся рисков экономической безопасности мог бы осуществлять ряд мероприятий", – отметила Южанина.

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