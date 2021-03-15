Українська
$ 27,73
33,08
  1. Новости политики

"Ты в положении?": Мендель о реакции Зеленского на скандал с фейком

15 марта, 13:56

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Мендель также рассказала, был ли разговор с женой Зеленского после слухов о беременности

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала, что ее шеф вполне спокойно и даже с юмором воспринял фейк российских пропагандистов о якобы ее беременности. Об этом она рассказала в интервью изданию ГОРДОН.

Реклама

Журналист напомнила, как в июле российские пропагандисты в эфире передачи "60 минут" на телеканале "Россия 1" запустили фейк о якобы "беременности Мендель от Зеленского". На вопрос, как отреагировал на это президента, она сказала: "Да он как-то пошутил с этого".

"Ну, типа: "Как дела?" … Потом как-то что-то посмеялся, там, типа: "Ты в положении?". Он сам смеялся – это просто было смешно. Ну, это просто он перевел в шутки, потому что, ну, вы знаете, он очень занятой человек на самом деле. Ну, это глупость просто. Это очередная глупая абсолютно атака, которая показывает примитив мышления, потому что в целом как ты можешь атаковать молодую девушку? Самое примитивное – секс с начальником, да?" – рассказала Мендель.

Читайте также: Сам не решил, но я бы хотела: Мендель о втором сроке Зеленского

По ее словам, целью пропагандистов была не она, а Зеленский, чтобы его скомпрометировать. При этом разговора с первой леди, Еленой Зеленской, об этом не было.

В тренде
"На**й сходи": Дубинский и замглавы Офиса президента повздорили в Instagram
Реклама

"Я вообще с ней на эту тему не разговаривала. Это настолько низко вообще все. Что я могу ей сказать? Она абсолютно трезвомыслящий человек, который понимает, что происходит", – добавила пресс-секретарь президента.

Как мы уже писали, Мендель рассказывала о первой встрече с Зеленским. Она уверяет, что президент ей нравился с детства.

Также Мендель рассказывала, как переболела COVID-19 и пришлось Новый год провести дома самой.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

беременность Владимир Зеленский фейк Юлия Мендель

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мальдивы по дешевке: Арахамия рассказал, во сколько ему обошелся отдых в люксовом отеле
Мальдивы по дешевке: Арахамия рассказал, во сколько ему обошелся отдых в люксовом отелеВласть
Гордон назвал новую дату выхода фильма Bellingcat о боевиках
Гордон назвал новую дату выхода фильма Bellingcat о боевиках "Вагнера"Власть
"На**й сходи": Дубинский и замглавы Офиса президента повздорили в InstagramВласть
Не прошло и суток. Дубинский больше не глава Киевской организации
Не прошло и суток. Дубинский больше не глава Киевской организации "Слуги народа"Власть
Нардеп Куницкий стал
Нардеп Куницкий стал "героем парковки": машину "слуги народа" эвакуировали (фото)Власть
"Слуга народа" попросит Зеленского опять баллотироваться в президентыВласть

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять