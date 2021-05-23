"Ты наша любовь". Зеленский пришел на концерт Билык с букетом цветов (видео)

Зеленский пришел с цветами на концерт Билык
В субботу, 22 мая, президент Владимир Зеленский неожиданно пришел на концерт Ирины Билык во "Дворце Украина" и подарил певице букет цветов.
Видео с концерта опубликовал Telegram-канал Киев без цензуры.
На кадрах видно, как Зеленский дарит Билык букет со словами: "Ты наша любовь. Поздравляю тебя. Любим мы тебя". Президент поцеловал певицу в щеку и под аплодисменты покинул зал.
Отметим, вчера Ирина Билык давала свой юбилейный концерт.
Напомним, в прошлом году ко Дню Конституции президент Владимир Зеленский наградил Ирину Билык орденом княгини Ольги III степени.
Как известно, Ирина Билык имеет звания народной артистки Украины и заслуженной артистки Украины, а также "Лучшей исполнительницы двадцатилетия" по версии YUNA.