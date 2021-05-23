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"Ты наша любовь". Зеленский пришел на концерт Билык с букетом цветов (видео)

23 мая, 14:31

Денис Беспалов Денис Беспалов

Президент неожиданно появился на концерте певицы и подарил ей цветы

Зеленский пришел с цветами на концерт Билык

Зеленский пришел с цветами на концерт Билык

В субботу, 22 мая, президент Владимир Зеленский неожиданно пришел на концерт Ирины Билык во "Дворце Украина" и подарил певице букет цветов.

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Видео с концерта опубликовал Telegram-канал Киев без цензуры.

Владимир Зеленский пришел на концерт Ирины Билык. Источник: t.me/now_kyiv

На кадрах видно, как Зеленский дарит Билык букет со словами: "Ты наша любовь. Поздравляю тебя. Любим мы тебя". Президент поцеловал певицу в щеку и под аплодисменты покинул зал.

Отметим, вчера Ирина Билык давала свой юбилейный концерт.

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Напомним, в прошлом году ко Дню Конституции президент Владимир Зеленский наградил Ирину Билык орденом княгини Ольги III степени.

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Как известно, Ирина Билык имеет звания народной артистки Украины и заслуженной артистки Украины, а также "Лучшей исполнительницы двадцатилетия" по версии YUNA.

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