"Ты наша любовь". Зеленский пришел на концерт Билык с букетом цветов (видео)

Президент неожиданно появился на концерте певицы и подарил ей цветы

Зеленский пришел с цветами на концерт Билык

В субботу, 22 мая, президент Владимир Зеленский неожиданно пришел на концерт Ирины Билык во "Дворце Украина" и подарил певице букет цветов.

Реклама

Видео с концерта опубликовал Telegram-канал Киев без цензуры.

Владимир Зеленский пришел на концерт Ирины Билык. Источник: t.me/now_kyiv

На кадрах видно, как Зеленский дарит Билык букет со словами: "Ты наша любовь. Поздравляю тебя. Любим мы тебя". Президент поцеловал певицу в щеку и под аплодисменты покинул зал.

Отметим, вчера Ирина Билык давала свой юбилейный концерт.

Напомним, в прошлом году ко Дню Конституции президент Владимир Зеленский наградил Ирину Билык орденом княгини Ольги III степени.

Реклама

Как известно, Ирина Билык имеет звания народной артистки Украины и заслуженной артистки Украины, а также "Лучшей исполнительницы двадцатилетия" по версии YUNA.