Twitter вновь наказал Трампа за нарушения честности на выборах

Сервис микроблогов Twitter снова обозначил два сообщения президента США Дональда Трампа как нарушающие правила соцсети, нарушив правила гражданской ответственности и в сфере избирательного права.

Об этом пишет Укринформ.

В своих сообщениях Трамп призвал американцев, которые намерены голосовать на президентских выборах почтой, в сам день голосования прийти на участок и убедиться, что их голос учтен.

"Зайдите на свой избирательный участок, чтобы узнать, занесены ли ваши сообщения (бюллетень, – Ред.) в таблицу (подсчитаны). Если это произошло, то проголосовать вы не сможете, система голосования по почте сработала как надо. Если же он не был учтен, голосуйте – это право гражданина", – написал Трамп.

.....go to your Polling Place to see whether or not your Mail In Vote has been Tabulated (Counted). If it has you will not be able to Vote & the Mail In System worked properly. If it has not been Counted, VOTE (which is a citizen’s right to do). If your Mail In Ballot arrives....