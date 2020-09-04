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  1. Новости политики

Twitter вновь наказал Трампа за нарушения честности на выборах

4 сентября, 05:25

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Но доступ к постам Трампа сохранен

Сервис микроблогов Twitter снова обозначил два сообщения президента США Дональда Трампа как нарушающие правила соцсети, нарушив правила гражданской ответственности и в сфере избирательного права.

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Об этом пишет Укринформ.

В своих сообщениях Трамп призвал американцев, которые намерены голосовать на президентских выборах почтой, в сам день голосования прийти на участок и убедиться, что их голос учтен.

"Зайдите на свой избирательный участок, чтобы узнать, занесены ли ваши сообщения (бюллетень, – Ред.) в таблицу (подсчитаны). Если это произошло, то проголосовать вы не сможете, система голосования по почте сработала как надо. Если же он не был учтен, голосуйте – это право гражданина", – написал Трамп.

Из-за этого в Twitter заявили, что сообщения Трампа нарушили правила соцсети о гражданской честности и честности на выборах.

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В то же время доступ к постам Трампа сохранен, его можно будет процитировать, но нельзя поставить "лайк", ответить на него или ретвитнуть.

"Мы поместили сообщение на два "твиты" к этой ветви за нарушения нашей политики в сфере гражданской ответственности, в частности за побуждение людей потенциально проголосовать дважды", – разъяснили в Twitter.

Очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Соперником Трампа на президентских выборах станет демократ Джозеф Байден. Первому 74 года, второму 77 лет. Напарниками Трампа и Байдена в предвыборной гонке, то есть претендентами на пост вице-президента США, являются Майкл Пенс и Камала Харрис. Трамп борется за переизбрание. На президентских выборах 2016 года он одержал победу над кандидатом демократов Хиллари Клинтон.

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США Twitter Дональд Трамп

Источник: Укринформ

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