Туск рассказал, как Лукашенко "сватался" на пост президента союза Украины и Беларуси

Весной 2014 года, когда российские войска оккупировали Крым, Александр Лукашенко предложил Западу свое посредничество в выходе из кризиса и создание личного союза Украины и Беларуси под его руководством.

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Об этом бывший президент Евросовета Дональд Туск рассказал в интервью Onet.pl.

"Раньше я не говорил об этом, о таком событии, когда Минск выступил своего рода посредником между Евросоюзом, Россией и Украиной в те самые жаркие дни украинского кризиса. Мне тогда позвонил Лукашенко… и он прямо предложил убедить ЕС, что может быть гарантом мирного решения украинской проблемы. И поддержать его идею о личном союзе Беларуси и Украины с ним в качестве президента обеих стран", – вспоминает Туск.

По его словам, могло казаться, что это был единственный способ удержать Россию от ее агрессивных намерений.

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"Не ради Украины, а из страха потерять власть. Тогда все боялись, что Россия не остановится на аннексии Крыма, а Лукашенко опасался неконтролируемого развития событий, жертвой которого может стать не только Украина, но и Беларусь. И это тоже могло означать его конец", – подчеркнул экс-президент Евросовета.

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Сайт "Сегодня" писал, что в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Лукашенко назвал Украину виновной в оккупации Крыма Россией, которая якобы без никакого сопротивления отобрала полуостров.

Напомним, Лукашенко уже не впервые грубо высказывается о захвате Крымского полуострова. Например, в 2019-м он назвал Крым навсегда потерянным для Украины.

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