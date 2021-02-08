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Тупицкому отказал еще один суд: Подоляк призвал его к отставке

8 февраля, 17:17

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Глава КСУ не смог доказать состоятельность собственных претензий против УГО

Окружной административный суд Киева (ОАСК) отказал главе Конституционного суда Александру Тупицкому в обеспечении иска против Управления государственной охраны, представители которого не пускают его на рабочее место. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии сайту "Сегодня" объяснил, что суд может спокойно функционировать и без своего отстраненного председателя.

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По его словам, ОАСК пришел к выводу, что Тупицким не предоставлено надлежащих и допустимых доказательств того, что его права и интересы как-либо нарушаются до принятия решения по этому иску.

"Таким образом, Тупицкий сам не смог обосновать некорректность его недопуска в здание Конституционного суда из-за его отстранения от должности. Еще раз, Тупицкий не смог доказать состоятельность собственных претензий в юридической плоскости и потому опять прибегает к инструментам публичной дискредитации государственных институтов", – сказал Подоляк.

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При этом советник главы ОПУ уточнил, что в Конституционном суде нет проблем с выплатой зарплат и обеспечением рабочего процесса из-за отсутствия отстраненного Тупицкого, поскольку печать может поставить и руководитель секретариата суда.

Он призвал Тупицкого не дискредитировать КСУ и не мешать его работе.

"Александр Тупицкий может легко решить все проблемы, которые сам же и создал Конституционному суду. Для него было бы и логично, и просто по-человечески правильно уйти в отставку … К сожалению, вынуждены констатировать, наблюдая активность Тупицкого, что ему как личности просто не хватает должной моральной подготовки, чтобы осознать это", – сказал Подоляк.

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Как сообщали новости "Сегодня", на днях еще и Верховный суд отказал в открытии производства по иску Тупицкого к президенту.

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КСУ тупицкий Михаил Подоляк

Источник: Сегодня

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